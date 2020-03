Continua a salire il numero dei casi positivi al coronavirus anche in Austria con il governo Kurz che prova a correre ai ripari, imitando l'Italia. Il numero di persone infettate sono 656, c'è stata la prima vittima mentre nel Paese sono stati effettuati 7.467 tamponi. Diverse regioni austriache sono state isolate, tra cui la valle di Paznaun e St. Anton am Arlberg in Tirolo e il comune di Heiligenblut in Carinzia, dove sono 6 al momento i casi di positività al Covid-19. Il cancelliere austriaco ha deciso di chiudere tutti gli impianti sciistici con l'invito ai turisti di andarsene, e i negozi. Verrà disposto di rimanere preferibilmente in casa. Aperti solo alimentari, farmacie, banche e poste. Da lunedì, bar e ristoranti chiuderanno alle 15. Misure valide non solo nelle zone rosse, ma in tutto il Paese. Kurz ha chiesto alle aziende che si attivino per lo smart working. Verrà introdotto un divieto di visite negli ospedali in tutti i lander; eccezion fatta per i reparti di pediatria e per le cure palliative. A partire dal 16 marzo, chiuderanno università, scuole, musei e circoli culturali, teatri e cinema. «La vita sociale degli austriaci dovrà essere ridotta al minimo», ha chiarito. Sul fronte valichi rimane aperto Tarvisio, con controllo e misurazione della temperatura mentre è stata decretata la chiusura di 47 valichi minori tra cui Pramollo e Passo di Monte Croce Carnico mentre la Statale Tarvisio Thorl-Maglern rimarrà aperta dalle 6 alle 21.

