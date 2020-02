MINORANZA

UDINE I gruppi di opposizione hanno fatto fronte comune ieri a Udine per denunciare le criticità della Centrale unica di committenza. L'ulteriore dimostrazione che il soggetto aggregatore regionale non sta funzionando, secondo loro, arriva dalla gara per la gestione del servizio di trasporto scolastico da quasi 39 milioni di euro che interessa 48 Comuni. Il capogruppo dep Patto per l'autonomia Massimo Moretuzzo va all'attacco: «Ormai sono svariati i milioni di euro che la nostra regione ha consegnato a realtà economiche con pochi, se non nulli, ritorni economici sul territorio regionale ha osservato Moretuzzo . La Giunta non può continuare a persistere nell'errore di ignorare i segnali di allarme che arrivano dal tessuto economico regionale, ma deve intervenire subito individuando le azioni migliori per promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese locali agli appalti pubblici. Analogamente, non si possono ignorare neppure le istanze degli enti locali già alle prese con le criticità della Cuc», sostiene. Rincarano la dose i dem Cristiano Shaurli e Sergio Bolzonello: «Il trasporto scolastico dei nostri figli vale quasi 40 milioni e non si sono nemmeno preoccupati del perché nessuna impresa locale si sia fatta avanti». Secondo loro l'esito della gara sarebbe «l'ennesimo episodio che dimostra la mancanza di indirizzi alla Centrale unica di committenza». Bolzonello rileva che «non solo le imprese di dimensioni artigianale non hanno ritenuto di partecipare, ma anche le società regionali più grandi». Per Shaurli «nessuno ha dato gli indirizzi per far sì che le nostre aziende, che fin'ora hanno svolto bene il servizio, potessero partecipare. Non ci hanno messo la testa per dare continuità e qualità al servizio a favore dei nostri bambini e delle nostre famiglie. E ora, di fronte alla perdita di 39 milioni di lavoro, si rischiano di perdere oltre 50 posti di lavoro, non essendoci alcun obbligo stringente di riassorbire gli attuali dipendenti». Presenti a contestare la vicenda anche Tiziano Centis (Cittadini), Furio Honsell (Misto) e Cristian Sergo (M5S).

