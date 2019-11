CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OPEREUDINE Palazzo D'Aronco rinnova i suoi soffitti: chi si è recherà in Municipio nelle prossime due settimane, infatti, si troverà di fronte, al primo piano, un'ampia impalcatura coperta da teli trasparenti.L'INTERVENTOSi tratta della nuova tranche, dopo quella eseguita a luglio, dei lavori di sistemazione dei soffitti dell'edificio in stile liberty finito di costruire da Raimondo D'Aronco nel 1930. Attualmente si sta procedendo alla stuccatura delle crepe e alla ricostruzione di alcuni pezzi venuti a mancare nel corso degli anni per poi...