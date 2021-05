Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Non solo l'ex Frigo: Palazzo D'Aronco punta al bando nazionale di rigenerazione urbana per ottenere altri 10 milioni a finanziamento di ulteriori due progetti, ossia una nuova scuola per l'infanzia ad Udine est e la cittadella della giustizia in Largo Ospedale Vecchio con la trasformazione dell'ex Stringher in sede della Procura. Sfumata la possibilità di realizzare la scuola all'ex caserma Osoppo, per mancanza di sedi idonee, la...