OPERE PUBBLICHE UDINE La pedana dei sospiri (e anche di molte polemiche, a dirla

OPERE PUBBLICHEUDINE La pedana dei sospiri (e anche di molte polemiche, a dirla tutta) per rendere accessibile a tutti, anche a chi si muove in carrozzina, il salotto buono di Udine, si prepara a diventare realtà. La promessa arriva dall'assessore alla Mobilità del Comune di Udine Enrico Pizza, che conta di poterla vedere cantierata «entro la fine del mandato».Di certo c'è un punto fermo. Negli ultimi scampoli del 2017, infatti, la dirigente del servizio Mobilità Cristina Croppo ha indetto la procedura negoziata per l'affidamento dei...