OPERE PUBBLICHE

UDINE È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, dell'ingegner Michele Cicuttini, ed è pronta la gara per i lavori di ricostruzione del canale Principale Ledra, tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di San Gottardo (9° lotto), del valore complessivo di 14 milioni di euro.L'opera interessa i comuni di Coseano, San Vito di Fagagna per la posa di apparecchiature elettromeccaniche per la regolazione della portata e di Martignacco per la ricostruzione del canale in continuità a quanto realizzato con i lotti precedenti. «Con la sua realizzazione si potrà disporre di una discreta portata d'acqua derivante dal recupero delle perdite che avvengono attualmente lungo il progettato tratto; potenzialmente si potrebbe estendere l'irrigazione su aree non attualmente servite» spiega il direttore del Consorzio Armando Di Nardo. Il canale fu costruito alla fine dell'800 interamente in terra; l'azione combinata dell'acqua e delle scosse sismiche ha lesionato nel tempo le arginature in terra battuta, con fuoriuscita dell'acqua e l'erosione e trasporto del materiale terroso. Per ripristinare la canalizzazione verrà adottata, come per la tratta da Ospedaletto a Rivotta, una sezione del canale a forma rettangolare con muri verticali per il contenimento delle sponde. «Il canale Principale Ledra è di tipo industriale - ricorda Di Nardo - le portate d'acqua possono subire sbalzi in base all'entrata in funzione o meno di impianti di derivazione e centrali di produzione di energia elettrica». L'opera comporterà la ricostruzione di ponti, rampe, cabine, punti di abbeveraggio. I lavori verranno svolti in più annualità prevalentemente tra fine ottobre e inizio marzo, per limitare i periodi di asciutta, assicurando l'alimentazione delle condotte di Pantianicco e Basiliano che servono importanti centrali idroelettriche.

