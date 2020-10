OPERE PUBBLICHE

COMEGLIANS Potrebbe essere festeggiata a Natale la riapertura del primo dei due ponti sul torrente Degano a Comeglians, tra le infrastrutture più danneggiate a seguito dell'alluvione Vaia dell'autunno 2018.

A ipotizzarlo ieri è stato l'assessore regionale alla protezione civile Riccardi Riccardi, che ha effettuato un sopralluogo sul cantiere aperto lungo la strada regionale 355 della Val Degano.

L'INTERVENTO

Del costo di circa 1,6 milioni di euro e affidato da Strade Fvg all'impresa Costruzioni Cicuttin srl di Latisana, consiste nel potenziamento e ripristino funzionale dell'esistente ponte in ferro che collega l'arteria con le frazioni di Mieli e Tualis. È prevista in particolare la sostituzione dell'impalcato e l'adeguamento delle spalle senza andare a modificare le quote altimetriche della struttura. Dopo l'assemblaggio delle travi nuove si potrà procedere con la posa delle predalle, piastre prefabbricate che serviranno alla realizzazione dell'impalcato definitivo. Quanto il ponte sarà nuovamente transitabile, verrà avviato il cantiere sul secondo manufatto, prevedibilmente entro l'inizio dell'anno nuovo.

«Questo è uno dei punti dove la furia di Vaia ha colpito con più durezza ha detto Riccardi - una tragedia per questo paese della Carnia, che tutti ricordiamo, con l'allagamento e l'interruzione della strada regionale e le importanti ripercussioni sul territorio. Siamo riusciti a intervenire nonostante le difficoltà che impone la pandemia».

IL SOPRALLUOGO

Alla visita al cantiere hanno partecipato anche il direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Amedeo Aristei, il consigliere regionale Stefano Mazzolini, i tecnici e il sindaco di Comeglians Stefano De Antoni, il quale ha manifestato soddisfazione per un'opera prioritaria e molto sentita dalla comunità che permetterà anche di decongestionare il traffico dei mezzi pesanti, oggi deviati verso il centro del paese.

PROSSIMI INTERVENTI

Ora, però, sempre in zona, ha aggiunto Riccardi, «ci attende un'ulteriore sfida, perché sto lavorando in maniera attiva assieme all'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, per la variante sulla statale a Rigolato. È un'opera per la quale il Cipe, a suo tempo, aveva stanziato 9,3 milioni di euro ed è strategica per tutta la vallata. Auspichiamo di poter chiudere la fase progettuale in tempi brevi, ma dobbiamo accelerare: è un'infrastruttura attesa da troppo tempo».

«La Regione ha concluso Mazzolini mette a disposizione 30 milioni per la viabilità regionale tramite Fvg Strade. Si passa dalle nuove opere alle asfaltature, come quelle recenti a Sauris o Villa Santina. Il governo regionale è vicino alla montagna e noi siamo sul pezzo, sempre pronti a lavorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

