Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOGuardie mediche introvabili. Sono state queste, e numerose, le segnalazioni arrivate all'Ordine dei medici di Udine durante la pandemia. Segnalazioni raccolte dall'Ordine che, però, ben poco può per questa situazione. Diversa invece quella fatta ad aprile 2020 su cui l'Ordine ha aperto un'istruttoria e che nelle prossime settimane arriverà in sede di commissione. Per effetto del Dpcm dello scorso anno, anche dentisti e studi medici...