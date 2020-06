L'INCIDENTE

CODROIPO Grazie al grande lavoro dell'equipe del reparto di Chirugia della Mano dell'Ospedale di Pordenone è stato salvato in extremis l'arto al giovane 14enne di Codroipo, rimasto ferito gravemente domenica pomeriggio mentre maneggiava polvere pirica nel garage di casa.

L'INTERVENTO

Sottoposto ad un lunghissimo intervento di circa 10 ore, il ragazzo ha ritrovato la funzionalità della mano che rischiava di essere definitivamente compromessa dall'esplosione alla quale era stato soggetto. Il personale del Santa Maria degli Angeli aveva preso in cura il 14enne nella serata di domenica, dopo i primi soccorsi e il ricovero prestato all'ospedale di Udine. I medici avevano riscontrato lesioni mutilanti da scoppio gravissime, come la sub-amputazione della mano sinistra, plurime fratture all'avambraccio, oltre a ustioni di secondo e terzo grado alle mani, al volto e all'addome. Il 14enne rischiava di perdere la funzionalità dell'arto, per questo sono stati allertati i chirurghi della mano. È entrato in sala operatoria alle 22.30 di domenica, ne è uscito che erano quasi le otto di ieri mattina. L'équipe diretta dal dottor Alberto De Mas, in sala con il collega Francesco Kostoris e lo specializzando Emanuele Pinzani, è riuscita a ricomporre le fratture e, grazie agli innesti venosi, a rivascolarizzare le dita della mano. Non è stato possibile recuperare soltanto un dito, il mignolo. Dalla sala operatoria il ragazzo è uscito con una prognosi di 45 giorni che è limitata all'intervento chirurgico.

PREOCCUPANO LE USTIONI

A preoccupare adesso sono le estese ustioni riportate in diverse parti del corpo durante lo scoppio. È per questo che ieri pomeriggio il piccolo paziente è stato trasferito nel reparto Grandi ustioni dell'ospedale di Padova. È stata l'équipe dell'elisoccorso a prelevarlo a Pordenone e a portarlo in Veneto, dove riceverà le cure adeguate. Il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto non va comunque trascurato e ieri il dottor De Mas ha preso contatti con i colleghi esperti di microchirurgia dell'ospedale di Padova affinché vigilino sul decorso post operatorio.

L'INCIDENTE

La deflagrazione era avvenuta attorno alle ore 18, nella zona residenziale di via delle Betulle; da quanto ricostruito dai carabinieri di Codroipo e dai Vigili del Fuoco di Udine, il giovane si trovava nell'autorimessa di famiglia, poi all'improvviso il boato, che aveva richiamato l'attenzione dei vicini, i primi a chiamare i soccorsi. Si pensava inizialmente allo scoppio di una caldaia o di una bombola di gpl da barbecue, poi si è visto il giovane dolorante e sfigurato che cercava aiuto. Gli era esplosa infatti addosso la polvere pirica che stava maneggiando mentre pare stesse giocando con alcuni petardi. Sul posto è sopraggiunto l'elicottero del 118 che lo ha trasportato d'urgenza prima a Udine e poi a Pordenone.

E ieri alle ore 17.40, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti anche in via Saba a Castions di Strada per una sconda esplosione: in un capanno/ripostiglio annesso all'abitazione era scoppiata una bombola di Gpl. Il proprietario della casa, un anziano che vive solo, per le ustioni gravi è stato ricoverato in ospedale a Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA