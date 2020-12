LE RESIDENZE

UDINE Cosa fare nel caso in cui una quota (più o meno ampia) di operatori delle case di riposo e delle residenze per anziani dovesse dire no alla vaccinazione anti-covid? In un settore che negli scorsi mesi ha visto - anche in provincia di Udine - strutture bersagliate dal virus in modo implacabile, un piano B è fondamentale. Ed è quello a cui, neanche tanto sotto traccia, stanno lavorando quasi tutti i grossi centri. Alla Quiete di Udine, il presidente dell'Asp Salvatore Guarneri spiega che dal punto di vista datoriale è essenziale comprendere quanti aderiranno alla campagna vaccinale: «Noi rispettiamo la libera scelta e il libero arbitrio, faremo una campagna aiutando a convincere per la vaccinazione, ma ci fermiamo lì. Se uno non vuole vaccinarsi non possiamo fare altro. Ma se su 100 lavoratori, per ipotesi, ne avessimo 50 che non vogliono sottoporsi a profilassi, vorrà dire che saranno messi ad assistere gli utenti già immunizzati oppure vaccinati, mentre gli operatori vaccinati, li metteremo a lavorare con gli anziani che non hanno fatto il vaccino e che sono a rischio di contagio. Le persone che non vogliono vaccinarsi, potremmo trovarle tanto fra gli operatori quanto fra gli ospiti», dice Guarneri, alla guida della struttura che conta quasi 450 anziani e 420 lavoratori. «Partiremo da domani (oggi ndr) a raccogliere le disponibilità a fare il vaccino. Oggi non si capiva bene quale fosse la procedura da seguire. Nel giro di due giorni capiremo qual è il tasso di persone che intende sottoporsi alla profilassi e di chi non intende farlo, sia nel servizio in appalto sia in quello gestito direttamente. Da questo avremo una mappatura. Faremo una campagna informativa per dare tutti gli elementi per la libera scelta. Poi, una volta vaccinati anziani e operatori, decideremo l'organizzazione interna in funzione della tutela di entrambe le categorie. Rispettiamo la libertà di scelta dei dipendenti e in funzione di questo ci organizzeremo». Fra i primi vaccinati, domenica, c'è stata anche la dirigente socioassistenziale della Quiete Raffaella Pistrino: «Ero emozionatissima, tremavo. Non riuscivo neanche a scrivere il codice fiscale - racconta -. Adesso raccoglieremo le disponibilità dei dipendenti per facilitare le operazioni»

Anche a Palmanova il direttore della Asp Ardito Desio Flavio Cosatto si appresta a mettersi in moto: «Abbiamo appena ricevuto - diceva ieri - la circolare della direzione regionale. Abbiamo fatto una pre-informativa ai parenti degli ospiti per dire che gireremo loro i moduli per il consenso informato». A Cividale Piera Beuzer, la presidente della Casa per anziani colpita in modo pesante dal virus, precisa che «tutto il personale, circa 200 persone, ha ricevuto la comunicazione sulla modalità di prenotazione e ciascuno dovrà provvedere per sé come previsto». Per Sereni Orizzonti, il responsabile della comunicazione Vittorio Pezzuto fa sapere che «solo a partire da domani (oggi ndr) raccoglieremo le disponibilità. È giusto che siano proprio gli operatori delle Rsa che vivono in prima linea questa tragedia a ricevere prima degli altri il vaccino e confido, anzi, sono sicuro che nella stragrande maggioranza saranno ben lieti di farsi vaccinare per uscire da questa situazione di stress». Quanto all'organizzazione interna, aggiunge che «sarà fatta una riflessione a livello aziendale su come atteggiarsi nei confronti dei dipendenti che non dovessero essere disponibili al vaccino, non essendo obbligatorio».

