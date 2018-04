Operaio trovato morto in casa a San Daniele stroncato da un malore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOSAN DANIELE I parenti lo avevano cercato invano preoccupati per il suo silenzio: alla fine un operaio di cinquantacinque anni è stato trovato morto in casa dopo molte ore dal decesso. Lutto a San Daniele per l'improvvisa scomparsa di Enzo Contessi, originario di Gemona, che è stato trovato senza vita nella sua casa sandanielese nel pomeriggio di martedì poco dopo le 17. Viveva solo. L'operaio, che lavorava per la cooperativa Noncello di Udine, è deceduto con ogni probabilità nella notte tra lunedì e martedì. Ieri mattina i parenti...