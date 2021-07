Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAPORDENONE Ci sono sei indagati per la morte di Luca Toniolo, 41 anni, l'operaio di Cittadella, papà di due bimbe di 4 anni e appena 2 mesi, morto folgorato lo scorso 8 luglio in un parco fotovoltaico a Codroipo. Il fascicolo di indagine per omicidio colposo è stato raccolto dal sostituto procuratore Lucia Terzariol, che si è affidata al medico legale Carlo Moreschi per determinare le cause del decesso e acquisire ulteriori...