Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPERA RECORDUDINE Via Gemona è di nuovo percorribile per bici e pedoni; le auto, invece, dovranno attendere ancora qualche giorno per l'assestamento della resina, ma entro venerdì, massimo lunedì, potranno tornare. Si sono infatti conclusi ufficialmente i lavori in due fasi che hanno portato alla sistemazione del porfido nella parte nord, quella compresa tra via Deciani, via Santa Chiara e piazzale Osoppo.LE TAPPEUn cantiere eseguito...