Open Fvg punta su innovazione e attenzione al territorio

POLITICAUDINE Parole d'ordine: innovazione e riqualificazione dei lavoratori, ma anche attenzione al territorio e ai problemi di tipo idrogeologico, lotta all'eccessivo consumo di suolo e nuove strategie da adottare per il turismo in regione, specie in montagna, e per la salute delle fasce più deboli della popolazione, a cominciare dalla terza età.È questa la sintesi dell'assemblea programmatica di Open Fvg. Sabato il consigliere regionale Furio Honsell, già primo cittadino di Udine, ha presentato proprio in un locale del capoluogo...