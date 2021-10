Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RETEUDINE A Colloredo di Monte Albano, Forgaria nel Friuli, Martignacco, Remanzacco e Sedegliano Open Fiber ha realizzato una nuova rete estesa complessivamente per circa 170 chilometri che in totale vede al momento oltre 10 mila unità immobiliari connesse attraverso un'infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7mila comuni in...