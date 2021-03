(LZ) Non solo solamente tanti pazienti ad attendere i vaccini. Anche un'importante associazione del territorio è in attesa, di una risposta. La Lilt di Udine si è mossa in favore degli immunodepressi oncologici con un'iniziativa portata a conoscenza di molti livelli della sanità pubblica, locale, provinciale e regionale. «Al momento abbiamo ricevuto il notevole gradimento del Dipartimento di Prevenzione spiega il presidente, Giorgio Arpino - con cui la Lilt è disponibile a collaborare anche al di fuori della nostra offerta. Ma null'altro. Il tempo passa e moltissime telefonate di informazione ansiosa sui tempi per la vaccinazione arrivano al Dipartimento di oncologia AsuFc da parte dei malati». La Lilt si è impegnata, raccogliendo la disponibilità di una ventina di volontari, medici compresi, disponibili al supporto per svolgere compiti vari, in aiuto ai vaccinatori. Il Consiglio della Lilt di Udine ha pensato e immaginato di offrire un contributo operativamente sensibile, mettendo a disposizione del Dipartimento di Prevenzione la disponibilità d'uso delle strutture del suo Centro medico di Prevenzione e Ascolto quale possibile sede per un Centro vaccinazioni, usufruibile dai vaccinatori, a favore di malati oncologici. L'iniziativa nasce dalla volontà dell'Associazione di mettere a disposizione un ambiente più familiare, «esterno e slegato dal contesto ospedaliero dove i ricordi, a volte dolorosi, di un percorso difficile vissuto, possono affiorare e portare malessere emotivo, disagio fino al rifiuto di un trattamento», precisa Arpino. Il Centro è strutturato con parcheggio interno, sala attesa, segreteria, tre ambulatori e ha, inoltre, l'ingresso ed uscita differenziabili. L'idea è trasformarlo in un Centro vaccinazioni in giorni e orari dedicati. «Qualche nostro medico volontario potrà essere presente per svolgere compiti utili al servizio di vaccinazione», aggiunge Arpino confermando l'impegno e la continuità operativa della Lilt per la prevenzione oncologica.

