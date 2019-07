CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OMICIDIOUDINE Aveva solo 18 anni, compiuti appena due mesi fa, a fine maggio, il giovane accoltellato a morte nel primo pomeriggio di ieri in un'area verde nel quartiere di San Domenico a Udine, da un ragazzo ancora minorenne, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi. LA VITTIMALa vittima, un ragazzo di origini albanesi arrivato in Italia quando era ancora minorenne, si trovava nell'area verde che sorge in fondo a Via Derna alle spalle della Chiesa, tra la Comunità per disabili Piergiorgio e la scuola primaria San Domenico. Il...