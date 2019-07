«Omicidio Orlando, i giudici non sono stati influenzati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CASSAZIONEUDINE «Il profilo denunciato è infondato perché la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi...