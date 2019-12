Omaggio al vescovo che accoglieva tutti con un sorriso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAUDINE «L'anima riservata e lo stile pacato hanno contraddistinto, in ogni circostanza, il vescovo Pietro; la nobiltà del tratto umano e sacerdotale era il suo biglietto da visita. Nell'anima portava le radici della sua splendida terra: la Carnia. Per queste caratteristiche, oltreché per la sua profonda fede, fu molto apprezzato e amato». Così il Patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Nordest, ha ricordato monsignor Pietro Brollo, arcivescovo emerito di Udine, morto...