UDINE Il 2021 è stato l'anno delle opere pubbliche, con oltre 20 milioni di euro investiti. «Le cose fatte da questa amministrazione nell'ultimo anno sono talmente tante ha detto il vicesindaco Loris Michelini -, che non basterebbe mezz'ora per elencarle». La giunta Fontanini porta a casa alcuni grandi interventi, come l'adeguamento di Casa Cavazzini, per renderla idonea alle grandi mostre; la sistemazione di Palazzo Bartolini sede della Biblioteca Civica Joppi, dove è attualmente in corso la realizzazione dell'ascensore al Castello da vicolo Sottomonte (mentre è appena stato approvato il progetto di fattibilità per quello da piazza Primo Maggio); i cantieri di riqualificazione alle aree delle ex caserme Piave e Osoppo, nonché all'ex Macello, dove sono in affidamento le gare per gli ultimi lavori di recupero delle palazzine. «Sono state terminate le progettazioni di due grandi rotatorie fondamentali per la sicurezza sulle strade ha continuato Michelini -: quella tra via Gonars e via Selvuzzis e quella su via Fusine, i due punti più pericolosi della città. L'anno prossimo partiranno i lavori su Viale Venezia, che sarà il fiore degli interventi». E ancora sulla viabilità, il vicesindaco ha ricordato le banchine e le fermate degli autobus resi accessibili alle persone con disabilità, i lavori sulle strade in acciottolato (via Tomadini e via Liruti) e il rifacimento della pavimentazione in porfido su via Grazzano, via Gemona, via Vittorio Veneto e via Superiore. A questo, si aggiungono i lotti di asfalti e marciapiedi: «Abbiamo rimesso in sicurezza moltissime strade ha detto -, con oltre 5mila interventi di manutenzione sulla viabilità, realizzato marciapiedi per 6 chilometri e nuove pavimentazioni in asfalto per 11 chilometri, come quanto fatto nei dieci anni precedenti. Abbiamo rifatto il piazzale della Stazione, punto nevralgico di accesso alla città; piazzetta del Pozzo e la piazza di Godia. Abbiamo messo in cantiere e quasi completato la fibra ottica in città». Ci sono poi gli interventi sulle piste ciclabili («come quella di via Laipacco, di via Salvo D'Acquisto e viale Forze Armate ha spiegato -, completando i collegamenti tra i percorsi esistenti, priorità anche del Biciplan, che prevede la creazione di un circuito di piste ciclabili per 112 chilometri, hinterland compreso»), quelli sull'illuminazione (con la sostituzione di oltre 500 punti luce e l'illuminazione della salita al Castello e di due aree verdi, cui se ne aggiungeranno altre 4 nel 2022). Infine, l'edilizia sportiva.

