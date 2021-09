Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ieri in Friuli Venezia Giulia su 1.144 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi (tra cui 2 migranti nell'area udinese) con una percentuale di positività del 2,80%.Sono inoltre 696 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,43%).Fortunatamente non si sono registrati decessi.Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto e l'andamento dei ricoveri covid, sono 15 le persone ricoverate in...