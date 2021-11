Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEUDINE Ammonta complessivamente a 680mila euro il riparto di risorse che la Regione mette in campo per sostenere le spese di gestione delle Riserve naturali del Friuli Venezia Giulia. Lo ha stabilito la Giunta Fvg su proposta di Stefano Zannier, assessore alle risorse agroalimentari e forestali.LE RISORSENel dettaglio, 100mila euro sono stati attribuiti al Comune di Forgaria per la Riserva del lago di Cornino e altri 48mila euro...