LA SITUAZIONE

UDINE Ieri in regione sono stati rilevati 436 nuovi contagi (5.033 tamponi eseguiti) e 3 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 12.264, di cui: 3.960 a Trieste, 4.630 a Udine, 2.242 a Pordenone e 1.298 a Gorizia, alle quali si aggiungono 134 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.062. Salgono a 40 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 215 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 414, con la seguente suddivisione territoriale: 214 a Trieste, 98 a Udine, 91 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.788, i clinicamente guariti 81 e le persone in isolamento 5.726. In serata ieri si è diffusa la notizia di un focolaio individuato all'ospedale di San Daniele. I contagiati sarebbero sia tra gli operatori che tra i pazienti. Due i piani interessati con altrettanti reparti. Probabile la chiusura delle attivtà ordinarie.

LE VITTIME

Purtroppo non ce l'hanno fatta tre triestini: un uomo di 77 anni morto in ospedale a Trieste, un uomo di 78 anni deceduto in una Rsa e, infine, una donna di 85 anni morta in ospedale a Trieste. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 20 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture ammontano a 5. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di due infermieri, tre Oss, un tecnico di laboratorio, un medico e un autista di ambulanze; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina due medici e un logopedista; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale un Oss, dieci infermieri, due medici e un assistente amministrativo. Da aggiungere anche due infermieri e un operatore tecnico del Cro di Aviano. Relativamente alle scuole, si registra a San Vito al Tagliamento il contagio di due studenti: uno della scuola media Amalteo Pomponio-Tommaseo e l'altro del liceo Le Filandiere. Infine da rilevare i casi di due persone risultate positive rientranti dalla Spagna e dalla Germania.

LA POLEMICA

Prima che si delineasse il quadro, il presidente Fedriga ai microfoni di Un giorno da pecora ha criticato il decreto: «Questo Dpcm è come comprare una casa senza andarla a vedere, perché se non so gli effetti che ha questo Dpcm diventa un problema serio». «Non posso scrivere una cosa senza sapere che effetti mi provoca su Paese, cittadini, imprese e lavoratori». Il problema, ha spiegato Fedriga, è che ci sono tre fasce di allerta, con rispettive misure da applicare, «ma non sappiamo dove queste insistono». Il Dpcm porta con sè «impatti enormi» e non si sa dove questi si riverseranno. In generale, ha concluso, «è molto più razionale la proposta dei medici, che dicono di fare un lockdown, che iniziare a chiudere a casaccio attività, mettendole in ginocchio. Così non affrontiamo il problema del virus». Ora, ha concluso, «servono misure efficaci: le Regioni non hanno chiesto il lockdown, ma misure omogenee». Pronta la replica del Pd. «Il Dpcm presenta una base di norme uguali per tutti ma per fortuna riconosce che le Regioni non sono tutte nelle stesse condizioni: è chiaro e semplice da capire. È incomprensibile invece che Fedriga ora chieda di applicare a noi le stesse misure della Lombardia, della Calabria o del Piemonte. O meglio si capisce, visto che le sue pretese non servono certo a tutelare cittadini ed imprese del Friuli Venezia ma solo ad attaccare il governo. Fedriga ripete nel pomeriggio quello che Salvini dice al mattino», ha detto il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

