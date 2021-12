CONSIGLIO

UDINE Sarà operativo probabilmente dal 2023, ma ieri è stato istituito, dando così concretezza a un auspicio che da anni il mondo agricolo andava esprimendo: poter ricevere i contributi dell'Unione europea in tempi ragionevoli e non con un'attesa di mesi e mesi, come avviene ora con l'Agenzia nazionale Agea. È l'Organismo pagatore regionale per l'agricoltura che avrà sede entro l'Ersa, previsto dall'articolo del Bilancio 2022 approvato ieri a maggioranza dal Consiglio regionale relativo al comparto agricolo. Il taglio dei tempi per ricevere i finanziamenti Ue sarà deciso: da diversi mesi a una media di un mese e mezzo, come sta accadendo in Veneto. L'Organismo pagatore Fvg «è una grande sfida», ha commentato l'assessore di riferimento, Stefano Zannier.

PAGATORE

«Abbiamo stanziato oltre 81 milioni di euro in favore di settori fondamentali per il Friuli Venezia Giulia: agroalimentare, ittico, foreste e montagna ha aggiunto l'assessore -. Interventi, anche innovativi, che sono frutto di un attento e costante ascolto del territorio». Del pacchetto dei fondi complessivi «16 milioni vanno al Fondo di rotazione in agricoltura, 14 milioni sono destinati alla realizzazione di opere idraulico-forestali e 9 milioni servono alle manutenzioni e alle nuove attività di bonifica e irrigazione da parte dei Consorzi», ha dettagliato Zanier. Altri 4,2 milioni di euro sono previsti per le aree naturali regionali; oltre 3 milioni per l'Ersa; quasi 2 milioni per il settore zootecnico; 2,5 milioni e mezzo per gli indennizzi e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica; 2 milioni per gli investimenti dei Comuni montani; 2 milioni per i contributi da concedere con bando per gli impianti e le attrezzature delle imprese agricole; 1,5 milioni per la viabilità forestale e 1,2 milioni per il Fondo emergenze in agricoltura. «Per favorire gli investimenti da parte delle imprese agricole, un ulteriore intervento ha aggiunto l'assessore - prevede il significativo incremento delle risorse già presenti nella gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione in agricoltura destinate all'innovativa modalità di concessione degli aiuti, attivata in seguito della diffusione del Covid-19».

EMENDAMENTI

Tra gli emendamenti dell'Aula accolti, quello per il soccorso agli apicoltori (100mila euro, emendamento proposto da Leonardo di Fdi), quello per sostenere le moderne strategie di marketing omincanale delle imprese agricole (100mila euro, proponente il leghista Alberto Budai) e il progetto targato Progetto Fvg/Ar per la Comunità di montagna del Gemonese, mentre 150mila euro su proposta del capogruppo della Lega Mauro Bordin andranno alla Comunità di montagna della Carnia per la regimentazione di un rio. Il Consiglio regionale ieri ha poi approvato l'articolo dedicato all'Ambiente e l'assessore Fabio Scoccimarro ha illustrato le voci che compongono un bilancio settoriale da 110 milioni. Oggi si proseguirà con l'articolato dedicato a Sanità, Infrastrutture, Cultura, Lavoro, Patrimonio ed Autonomie locali, con la possibilità, come ha ventilato ieri il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, di far proseguire i lavori anche sabato se il dibattito su ogni articolo continuasse ad essere così lungo come è stato per i primi due giorni di analisi del documento finanziario 2022. Riguardo alle Autonomie locali, l'assessore Pierpaolo Roberti ieri durante i lavori della V Commissione ha anticipato un incremento cospicuo di risorse per la concertazione degli enti locali: con un emendamento di Giunta, infatti, saranno aggiunti in Aula 25 milioni, portando il budget finale per il 2022 a cento milioni.

Antonella Lanfrit

