Oltre centomila contatori intelligenti entro fine 2018

ENERGIAUDINE Entro fine anno saranno quasi 110mila gli open meter, la nuova generazione di contatori intelligenti che saranno installati in Friuli Venezia Giulia.Il dato è emerso durante l'incontro tra e-distribuzione, società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica, e le associazioni dei Consumatori del Friuli Venezia Giulia organizzato per illustrare la strategia dell'azienda basata su ascolto dei clienti, innovazione e investimenti mirati sul territorio.L'incontro è stata anche l'occasione per avviare un confronto con i...