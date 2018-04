Oltre cento telecamere in un clic

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAUDINE Oltre un centinaio di telecamere sparse nelle vie e nelle piazze di Udine e dei comuni dell'hinterland visibili in un colpo d'occhio. O meglio, in un clic, all'interno di un'unica centrale operativa. Un corpo e una testa sola a comandare su una miriade di occhi elettronici chiamati a vigilare sulla sicurezza.TELECAMEREÈ questo il futuro, come lo dipinge il presidente dell'Uti Friuli Centrale, Gianluca Maiarelli. «Abbiamo appena chiuso un appalto per la gestione unitaria delle telecamere di tutti i comuni dell'Uti. Un soggetto...