Oltre 700mila euro per salvare l'ex caserma

OPEREPALMANOVA Oltre 700mila euro per salvare la caserma napoleonica. Sono entrati nel vivo i lavori di rifacimento della copertura dell'ex caserma Filzi, nei pressi di Contrada Donato, una delle tre napoleoniche presenti in città. Nei mesi scorsi delle infiltrazioni d'acqua avevo compromesso la tenuta del tetto causando, in diversi punti, dei cedimenti. Il Comune di Palmanova, proprietaria dell'immobile, ha deciso quindi di intervenire, stanziando, per l'appunto, oltre 700mila euro. I primi giorni di gennaio la ditta incaricata ha iniziato i...