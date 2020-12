Come spiega la responsabile Marina Barbo, nel 2020 l'AsuFc ha sviluppato un investimento per formare il personale nella sfida alla pandemia. «L'emergenza pandemica infatti ha determinato un fabbisogno formativo trasversale ed esteso, cresciuto in tempi brevissimi». Sono stati formati più di 5500 professionisti. Per quanto attiene l'Addestramento alla corretta procedura per la raccolta di campione per test molecolare, più di 200. Per formazione a distanza su temi specifici ci sono stati 1163 fruitori dipendenti AsuFc e 1018 studenti dell'ateneo di Udine. La Gestione dello stress per gli operatori sanitari ha visto la partecipazione di 435 persone. Per il personale sanitario o amministrativo che svolge attività di front office in costante rapporto con l'utenza il percorso ha visto 279 fruitori. Per l'Area dell'Emergenza di base ci sono stati 789 fruitori. Si è dato spazio a momenti di confronto sugli aspetti clinici della Gestione dei pazienti affetti da Covid-19: 250 partecipanti. L'altro aspetto sostenuto e supportato è stato migliorare l'aderenza degli operatori sanitari alla vaccinazione che rappresenta un obiettivo da perseguire, a maggior ragione importante, in relazione alla situazione pandemica sul tema della vaccinazione antinfluenzale, sul favorire la formazione per la qualità e la sicurezza, la gestione del rischio clinico e infettivo nelle case di riposo (101 partecipanti) e alle Infezioni correlate all'assistenza, con più di 300.

