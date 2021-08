Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONGRESSOLESTIZZA Sarà Lestizza a ospitare, oggi, il 62° Congresso provinciale dell'Associazione friulana donatori sangue. Seppur in forma ridotta per numero di partecipanti a causa delle restrizioni ancora imposte dalla pandemia, l'importante appuntamento servirà non solo a rendere il giusto merito ai volontari che si sono spesi di più nel dono, ma anche a dare la spinta per una fase di ripartenza e di innovazione del settore dopo oltre...