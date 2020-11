DOMENICA SCORSA

UDINE (al.pi) Sono stati oltre 1300 i cittadini moldavi immigrati in Friuli che domenica scorsa hanno partecipato dall'Italia alle elezioni presidenziali per il loro paese d'origine, che hanno portato all'elezione di Maia Sandu, candidata dell'opposizione europeista, che ha trionfato battendo al ballottaggio il presidente uscente Igor Dodon, il più importante politico filorusso del paese. Sandu, 48 anni, del partito Azione e Solidarietà, ha ottenuto il 56% dei voti, secondo i dati comunicati dalla commissione nazionale moldava. Al primo turno, due settimane fa, aveva preso il 36,1% dei voti, Dodon il 32,6%. Si è candidata alle presidenziali del 2020 con un programma simile a quello delle precedenti campagne elettorali: un avvicinamento all'Unione Europea per ottenere fondi e sostegno per le riforme di cui ha bisogno il paese, tra i più poveri d'Europa, e in cui circa un terzo della popolazione vive all'estero. Proprio i voti dall'estero, in particolare dei giovani, sembrano essere stati fondamentali per la sua elezione, tanto che in tutta Europa le comunità moldave all'estero si sono mobilitate per votare e appoggiare la connazionale che dal 2010 al 2012 è stata consigliera del direttore esecutivo presso la Banca Mondiale a Washington. A Udine il seggio è stato organizzato nella scuola secondaria Fermi, in via Pradamano, dove sono stati gli stessi immigrati moldavi, su autorizzazione di questura e prefettura, a organizzare le operazioni di voto dalle 7 alle 21, nel rispetto delle norme anti Covid 19, provvedendo al termine alla sanificazione dei locali scolastici. E così nella prima domenica in zona arancione, da tutto il Friuli oltre 1300 persone di tutte le età, munite di mascherine chirurgiche, hanno espresso il loro voto, alla presenza di un delegato del consolato moldavo di Padova. Presentandosi come vera forza europeista, si è affermata come alternativa ai partiti filoruss. Sandu era già stata candidata alle presidenziali nel 2016, sempre contro Dodon, e aveva perso di pochi voti, tanto che aveva parlato di brogli. Successivamente, l'anno scorso la neo presidente era diventata prima ministra, ma la Corte Costituzionale, controllata da Vlad Plahotniuc, oligarca considerato l'uomo più potente del paese, aveva annullato l'insediamento del governo aprendo una grave crisi politica. Dopo giorni di proteste, la decisione era stata revocata e Plahotniuc aveva dovuto lasciare la Moldavia.

