Oltre 12 milioni per i nuovi impianti di irrigazione

IL PIANOUDINE Oltre 12 milioni di euro di interventi, che hanno interessato circa 1200 ettari nel territorio comunale, per la trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e per la ristrutturazione di impianti a pressione; un intervento già finanziato di 2 milioni e 800mila euro per la trasformazione irrigua di 270 ettari, ulteriori 4.300.000 euro sono stati richiesti per altri 400 ettari.Sono gli interventi eseguiti (o in via di realizzazione) dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana negli ultimi anni nel territorio di Mortegliano,...