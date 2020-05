(ste.gio.) La previsione di un futuro prossimo senza sagre non coinvolge solo l'aspetto sociale, ma inevitabilmente tocca anche l'economia del territorio, che ha una ricaduta negativa da questa mancanza. Non sono noti i numeri delle perdite in Friuli Venezia Giulia per il rinvio delle sagre. Lo studio era stato iniziato dalla Cgia di Mestre ma è per ora stato sospeso dopo il lockdown. Per capire però l'importanza dal punto di vista economico, basti pensare che a novembre 2019 la stessa Cgia aveva esposto i numeri delle Pro Loco nel 2018 a livello nazionale: 20mila sagre e fiere con una spesa complessiva di 700 milioni di euro che ha prodotto, fra effetto diretto, indiretto e indotto, un valore economico e sociale di 2,1 miliardi di euro. Tra i fornitori penalizzati da questa situazione c'è Arnaldo Zorzetto, imprenditore di Cividale, che ha presentato vari progetti e concept dedicati al piatto simbolo del Friuli: il frico, che da anni produce confezionato in oltre 50 aromatizzazioni. Ora si ritrova con il 70% in meno di fatturato: «La prospettiva non è rosea. È tutto un forse: qualcuno magari pensa che l'estate possa attenuare l'emergenza e far riprendere il discorso in autunno, ma non c'è certezza che questo possa accadere veramente. Fin quando non saremo fuori dal tunnel non possiamo pensare alle sagre. L'importante è essere ottimisti ma anche non illudersi, posso dirlo nella doppia veste di fornitore e organizzatore di eventi». Il perché è presto spiegato: «Una manifestazione come una sagra, è un motore imponente da avviare, viste le tante persone coinvolte, e non può essere paragonata alla riapertura di un bar o di un ristorante. Basti pensare ai freddi numeri: parlano di circa 80mila pasti di media per manifestazione, moltiplicato per le tante sagre che ci sono sul territorio. Dobbiamo fare un ragionamento più sulla soluzione che sul problema: alla fine queste persone dove andranno a mangiare? Se uno è abituato ad andare a mangiare le patate a Godia, il prosciutto a San Daniele o anche a partecipare a manifestazioni enogastronomiche all'estero, dove andrà? L'equilibrio tra domanda e offerta si sposterà giocoforza sulla ristorazione, per cui sarà necessario potenziare la possibilità dei ristoratori di poter offrire le misure necessarie, o magari anche agevolare la ristorazione all'aperto. Una prospettiva che per un fornitore come me, o un ristoratore, può essere già un buon aiuto. Magari prima dove fornivo 1000 porzioni, ora ne darò 50, ma è un buon punto da cui ripartire».

