«Affermare mezzo social che il presidente Massimiliano Fedriga ha deciso di fregarsene: tanto se crepa qualcuno, amen! Si farà una conferenza stampa per spiacersene, dà l'idea del comportamento accidioso e rancoroso che contraddistingue parte del centrosinistra». Lo commenta in una nota Diego Bernardis, consigliere regionale della Lega, rifacendosi a un post del capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale a Gorizia, Marco Rossi, da cui chiede al segretario regionale dei Dem, Cristiano Shaurli, di prendere le distanze. «Invece di sollecitare i propri esponenti regionali e parlamentari - sottolinea Bernardis - a interloquire con il Governo per porre rimedi a una gestione della crisi pandemica che sta letteralmente annientando il nostro sistema economico e sociale, questi esponenti del Pd rivolgono tutto il loro astio e il loro atteggiamento inconcludente nei confronti di chi, come il nostro presidente, sta operando alacremente per essere a fianco dei propri corregionali in questa situazione così difficile. Quato scritto, per l'esponente della Lega «è offensivo e lesivo del lavoro che Fedriga sta portando avanti instancabilmente per contenere con ogni mezzo la diffusione del maledetto virus sul nostro territorio regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA