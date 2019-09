CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCUPAZIONEUDINE Nessuna preclusione, ma prima di chiedere welfare ulteriore per i lavoratori in arrivo da fuori regione, costruiamo insieme un sistema per formare dentro il Friuli i lavoratori che servono alle imprese. È questo il messaggio che l'assessore regionale Alessia Rosolen consegna a Confindustria Udine che, per bocca della presidente Anna Mareschi Danieli, intervistata sul Gazzettino, aveva chiesto alla Regione di sostenere il motto prima le imprese friulane, concedendo contributi per abbattere le spese degli asili nido ai...