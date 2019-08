CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCUPAZIONEUDINE «Cgil, Cisl e Uil Fvg hanno chiesto, oltre un anno fa, al presidente Massimiliano Fedriga la conferma del protocollo di concertazione senza aver avuto alcun riscontro. Da una situazione di crisi come l'attuale, non se ne può uscire con singole richieste di incontro che affrontano, uno alla volta, i tanti problemi che abbiamo: serve un'azione di sistema. Siamo costretti a parlare solo delle crisi perché non ci è stato presentato alcun disegno generale di prospettiva che ci faccia capire come questa Regione pensi al futuro e...