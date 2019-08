Occupazione, l'appello del sindacato alle istituzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRISI OCCUPAZIONALIUDINE Collocamento, politiche industriali e riforme sono le tre direttrici su cui la Cgil chiede alle istituzioni di operare per far cambiare marcia rispetto alle criticità che rivela l'occupazione e l'inoccupazione in Friuli Venezia Giulia. «La stretta e le nuove regole sugli ammortizzatori non ci aiutano a gestire le crisi in atto ha affermato ieri il segretario regionale della Cgil, Villiam Pezzetta -. Di sicuro dobbiamo prepararci a far fronte a nuove tensioni occupazionali e a nuovi esuberi, che chiamano in causa,...