Occhiali, il colosso tedesco Fielmann sbarca in centro

L'APERTURAUDINE Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, ha inaugurato la sua seconda filiale friulana a Udine, in via Rialto 13. Il nuovo negozio di 211 mq, propone oltre 740 montature di design e grandi marchi internazionali. Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 6 regioni. È presente in Emilia, Friuli, Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto. Dall'arrivo in Italia, Fielmann ha venduto oltre 300mila paia di occhiali. Con Udine, il numero di filiali italiane sale a 24. Nel corso del...