Occhiali da sole e armato di pistola rapina il tabaccaio

IL COLPOUDINE Armato di pistola e con il volto coperto da un berretto e un paio di occhiali da sole, fa irruzione in una tabaccheria, minaccia il titolare e scappa con un bottino di un migliaio di euro. La rapina è stata realizzata nel tardo pomeriggio di sabato in un negozio di via Cividale, a Udine, nella zona della Chiesa di San Gottardo.Erano circa le 17.30 quando il malvivente è entrato in azione. L'uomo, verosimilmente un cittadino italiano, di circa 30-40 anni di età, ha fatto irruzione nell'edicola-tabacchi con il volto travisato e...