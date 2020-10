IL CONGEDO

UDINE Lascia una «città con una diffusa sicurezza» e una Procura con uno staff «dal grande feeling» Antonio De Nicolo, prossimo ad assumere l'incarico di Procuratore capo di Trieste, andando a ricoprire il ruolo che è stato di Carlo Mastelloni. Lascia Udine dopo cinque anni di inchieste significative, dal contrasto allo spaccio di stupefacenti al caso Sauvignon, dai gravi delitti fino ad arrivare alla Moria delle Api e al Covid. In una lunga intervista andata in onda su Udinese Tv, il magistrato, 66 anni, 39 dei quali con la toga, ha ripercorso l'attività dei propri uffici nel capoluogo friulano, esaltando soprattutto «il clima interno del proprio staff»: tutte le inchieste «sono state gestite con partecipazione corale, un bel clima che spero di poter ricreare anche a Trieste».

L'emergenza sanitaria in parte ha rallentato l'attività, «soprattutto per perquisizioni programmate, alcune trasferte della polizia giudiziaria non sono state fatte, ma l'attività di noi magistrati, abituati a lavorare da casa, ha permesso di smaltire molto arretrato».

L'INTERREGNO

A Udine la reggenza dell'ufficio di via Lovaria sarà affidata all'attuale Procuratore aggiunto, Claudia Danelon, in attesa della nuova nomina del Csm. Oltre a lei, a lasciare la Procura saranno a breve altri due magistrati, con il pensionamento dal 30 settembre di Annunziata Puglia e l'imminente passaggio della collega Viviana Del Tedesco alla Procura di Rovereto, dove aveva fatto domanda di trasferimento. La quota scenderà a 13 magistrati, ma «la Procura è ben strutturata e sono certo che i posti vacanti non rimarranno a lungo sguarniti».

NUOVE SFIDE

A Trieste De Nicolo si troverà a gestire anche la Direzione distrettuale antimafia: «Lasciatemi insediare e poi lì potrò studiare, al momento posso soltanto dire per quello che ho capito, che siamo in una regione in cui insediamenti stabili malavitosi non ci sono ma ci sono avamposti che possono fare riciclaggio per le mafie e interessi su settori economi in espansione che posso far gola, su questo le antenne degli investigatori saranno attentissime».

De Nicolo si è occupato negli ultimi tempi anche di reati che hanno visto protagonista la pubblica amministrazione: «Il reato più ricorrente è l'abuso in atti d'ufficio ma molto spesso per come è scritta la legislazione spesso sono destinati ad archiviazione; ci sono e ci saranno sempre poi reati di corruzione e bisogna essere attenti a coglierne i segnali; in questo caso c'è una timidezza nella legislazione, per spezzare il patto tra corrotto e corruttore occorrerebbe un salvacondotto più ampio per chi parla per primo».

REATI DIFFUSI

In Friuli poi sono stati diversi i casi di denunce di truffe a mezzo Internet, c'è una quota non trascurabile di violenze e soprusi in ambito familiare e non mancano i reati di tipo economico, anche se l'emergenza sanitaria ha determinato un'impasse nell'attività di accertamento, «spostando l'attenzione dei finanzieri sulla spesa e, in particolare, sull'assegnazione dei contributi pubblici».

LA PANDEMIA

Proprio sul Covid, De Nicola si concentra nella sua chiosa finale: «Qui in Friuli non ci sono stati fatti clamorosi, la pandemia ha pesato parecchio e si è scoperta la sua pericolosità strada facendo, alcune sottovalutazioni devono essere valutate con lo spirito del tempo, fondamentale indagando è considerare sempre il nesso causale per capire per esempio le cause dei decessi».

