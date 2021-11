Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEUDINE Un'operazione condotta in tutta Italia e anche in tutte leprovince del Friuli-Venezia Giulia. I Nas di Udine con al comando il capitano Fabio Gentilini, con l'introduzione dell'obbligatorietà del certificato verde, hanno effettuato 86 ispezioni su tutto il territorio. In un mese e mezzo sono state sottoposte ai controlli circa 400 persone. Quasi il 22 per cento è stato trovato senza Green Pass. In base a tutte le ispezioni...