Nutrie sterminate a colpi di fucile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOTRIESTE Sono settantamila nel solo Friuli Venezia Giulia. E vanno sterminate, secondo le pubbliche istituzioni, poiché rappresentano una minaccia molto seria alla sicurezza idrogeologica e per di più flagellano l'agricoltura.È il destino stabilito dalla Regione per le nutrie, o castorini, in base ai consistenti danni che questi prolifici roditori arrecano alle coltivazioni ma soprattutto alla sicurezza degli argini dei corsi d'acqua.La Giunta regionale ha approvato un piano triennale di eradicamento, eufemismo tecnico, per...