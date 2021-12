FURTI

SAN DANIELE La Mabi International di San Daniele è finita nuovamente nel mirino dei ladri. Dopo l'assalto rocambolesco di fine novembre e il furto sventato ad ottobre, la scorsa notte il terzo episodio nel giro di un mese e mezzo presso lo stabilimento di via Pirona. Poco prima di mezzanotte tre o quattro uomini sono riusciti ad introdursi all'interno del cortile dell'azienda facendo scattare l'allarme. L'intrusione è stata subito rilevata dalle telecamere termiche installate a protezione della ditta dalla MD Systems. Mentre i ladri si arrampicavano sul tetto dello stabile, l'operatore di sorveglianza ha avvisato le pattuglie nelle vicinanze e le forze dell'ordine. Contemporaneamente la situazione è stata monitorata tramite l'impianto di videosorveglianza. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivate le guardie giurate e i carabinieri inviati direttamente dal comando di Udine. I malviventi, ormai scoperti, si sono dati alla fuga, inseguiti dalle forze dell'ordine. Un complice li aspettava nelle vicinanze e i ladri si sono dileguati velocemente, sparendo nel nulla, abbandonando anche gli arnesi da scasso in zona. Il titolare Mario Biasutti, avvisato dell'accaduto, si è recato successivamente sul posto per verificare l'entità di eventuali danni. Sono andati a segno invece i banditi che nel fine settimana hanno preso di mira una abitazione nella zona di via Umago a Udine. Dieci mila euro il bottino dopo che i ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze di un appartamento al primo piano, in assenza della proprietaria. La donna, al rientro, intorno alle 21, ha avuto difficoltà ad aprire la porta, tanto il disordine e tale la confusione nella stanza oltre l'ingresso, con oggetti e mobilio ammassati contro la porta. Frugando velocemente e ovunque, i malviventi sono riusciti a trovare preziosi, oro e denaro contante. Sono fuggiti con il bottino da una finestra, eludendo il sistema di allarme. Indagano i carabinieri della Compagnia di Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



