TARVISIO Non sembra esserci pace per la rotonda di Camporosso, interessata in queste settimane da lavori di riqualificazione. Qualche giorno fa la posa di un pannello di corten che riportava un grossolano errore: tra i vari saluti rivolti ai turisti, c'era anche quello in inglese. Ai più, però, è subito balzato all'occhio lo strafalcione: anziché il corretto welcome, la struttura di acciaio riportava wellcome, una elle in più che ha subito scatenato l'ironia del web. Sotto accusa non solo il fatto che in un mondo globalizzato pare impossibile sbagliare una delle parole più comuni, ma anche perché scritta in quel modo c'era il rischio di generare una pericolosa assonanza con la conosciutissima casa di piacere di oltre confine. Per qualche ora il pannello era rimasto lì, poi era stato precipitosamente tolto. Tutto è bene quel che finisce bene? No, perché un altro errore era sotto gli occhi di tutti. Il progetto, così come da autorizzazione paesaggistica (che, tra l'altro, riporta effettivamente welcome scritto con due elle), prevede che oltre all'inglese e alle tre lingue della valle, il benvenuto al turista sia dato anche in francese e russo. Ed è proprio la scritta in caratteri cirillici che ha generato altri problemi. Non solo è stata messa capovolta rendendo, di fatto, impossibile da leggere un testo già di per sé di difficile comprensione, non solo c'è chi si è chiesto il motivo per cui si è deciso di tralasciare il friulano internazionalizzando eccessivamente il saluto con una lingua che con la zona non ha legami, ma a destare perplessità è stato anche il termine utilizzato. Priem può essere infatti tradotto con accoglienza: un vocabolo positivo, ma che si lega poco con quelli utilizzati nelle altre lingue e che significano tutti benvenuto. A essere criticata è stata anche la scelta di non utilizzare la consueta dicitura al plurale che invece si legge sui pannelli bianchi e neri posti all'ingresso dei paesi della Valcanale. In questo modo, infatti, la parola slovena che comparirà sulla striscia di corten di 27 metri per uno sarà dobrodoel e non il più riconoscibile dobrodoli.

Così mentre c'è chi ha preso la cosa con filosofia rilevando che almeno per un paio di giorni l'argomento sulla bocca di tutti è stato l'errore e non il Covid-19, c'è chi si è invece indignato per la pessima figura fatta da un paese che non solo fa del turismo la propria carta d'identità ma che ha tra le sue peculiarità il multilinguismo. In serio imbarazzo anche l'amministrazione comunale che ieri ha ricevuto una lettera di scuse da parte della ditta Vivai D'Andreis di Latisana incaricata alla progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione e scelta per la sua specializzazione nei prodotti per il verde e il vivaismo e nei lavori di manutenzione di opere come le rotatorie. «A seguito della spiacevole situazione accaduta alcuni giorni fa - si legge in una nota pubblicata sul canale social del Comune di Tarvisio dove si sottolinea che le lingue saranno quattro e non si menziona né il francese né tanto meno il russo - l'azienda ha inviato una lettera di scuse per l'increscioso errore». Un mea culpa in cui la la Vivai D'Andreis comunica anche che i costi per i pannelli da sostituire saranno a carico della ditta stessa. Di certo c'è che la rotonda di Camporosso - dove è prevista anche la posa della sagoma di un ciclista che pedala «per rappresentare la presenza della ciclovia Alpe Adria e il passaggio del giro d'Italia che speriamo possa ritornare a Tarvisio nel 2022» - è già riuscita a far parlare di sé.

Tiziano Gualtieri

