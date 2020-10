NUOVO RECORD

UDINE Ogni giorno che passa registra nuovi picchi di positività in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 340 nuovi casi a fronte di 5.301 tamponi eseguiti, per un rapporto positivi/tamponi del 6,41%, in leggero aumento rispetto al trend settimanale ma comunque tra i più bassi d'Italia.

Si è anche registrato un nuovo decesso da Covid-19, un 90enne residente in provincia di Pordenone, mentre aumentano di cinque unità i ricoveri in terapia intensiva, tra cui due quarantenni, così come gli infetti nelle case di riposo. L'età media dei ricoverati è più bassa rispetto alla prima ondata e si assesta sui circa cinquant'anni.

I DATI TERRITORIALI

I casi attuali di infezione sono 2.501. Salgono a 19 (+5) i pazienti in cura in terapia intensiva, con l'età dei ricoverati che si abbassa ancora: tra gli altri ci sono un uomo nato nel 1979 e un altro nato nel 1972 (ricordiamo che in regione il numero dei posti letto a disposizione per i casi più critici è stato aumentato a 175) e a 88 i ricoverati in altri reparti (+5). Si è tornati, insomma, a superare quota cento ricoveri, con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Friuli Centrale che è tornata ad allestire le aree covid all'interno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, studiando percorsi dedicati per evitare contagi tra personale e pazienti: da oggi le degenze della Struttura di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Udine sono temporaneamente trasferite al secondo piano del padiglione 5, mentre già mercoledì è scattato il trasferimento delle degenze della Clinica Reumatologica al Padiglione 7 Petracco 3° piano, Ala Sud. Sul fronte delle persone testate il dato è salito al 21,8% a fronte del 6% di una settimana fa.

FOCOLAIO IN CARNIA

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani un primo focolaio di autunno è scoppiato nella casa di riposo San Luigi Scrosoppi a Tolmezzo. Ieri sono emerse dieci positività al Covid-19 nell'Asp di Tolmezzo, un operatore e nove ospiti anziani ospiti. Il nucleo della casa di riposo dove sono emerse le positività è stato immediatamente isolato e oggi sono in programma i tamponi per tutti gli ospiti e dipendenti. L'Asp della Carnia aveva già sospeso dal 17 ottobre scorso le visite agli anziani da parte dei parenti e rete amicale. «La situazione è seguita con la consueta professionalità dalla struttura dell'Asp in stretta collaborazione con l'azienda sanitaria che si affianca con propri medici - ha fatto sapere il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo - I parenti degli ospiti sappiano che la situazione è affrontata con rigore e attenzione. Vediamo in questi giorni e ore che il virus manifesta la propria pervasività e non esistono isole felici. Manteniamoci attenti ma non lasciamoci prendere dallo sconforto o dal panico, giorno per giorno affrontiamo la realtà con decisione e calma».

Sempre ieri, positivo anche un operatore della Quiete a Udine. Sul fronte del sistema sanitario, da registrare le positività al Covid di un operatore socio sanitario (Oss) e di un medico a Palmanova, un Oss dell'Ospedale di Udine, un medico a San Daniele del Friuli. rilevati i casi di uno speaker dell'emittente Tv Koper/Capodistria, un istruttore di palestra un agente della Polizia di Stato, un impiegato dell'Agenzia delle entrate e anche il sindaco di Muzzana del Turgnano, Erica Zoratti, che ha spiegato di aver accusato i primi sintomi influenzali domenica, con mal di testa, raffreddore e tosse. Il primo cittadino si è posta in isolamento e così come lei la Giunta. Si rimane in attesa delle disposizioni dal Dipartimento di Prevenzione per quanto riguarda l'eventuale chiusura del Municipio.

SCUOLE

Nell'ambito del sistema scolastico ci sono cinque positivi: un alunno dell'Istituto comprensivo F.Ulderico Della Torre di Gradisca d'Isonzo, un alunno della scuola secondaria di Tesis-Vivaro, un alunno della scuola P. Trubar di Trieste, un alunno della scuola Primaria di Muggia e un alunno della Primaria di Moimacco. Secondo l'ultimo report del Ministero della Pubblica Istruzione (aggiornato al 16 ottobre scorso) sono 215 i casi di positività al Coronavirus fra gli studenti del Friuli Venezia Giulia; contagiati anche 32 docenti e nove tecnici e impiegati.

I FOCOLAI MONTANI

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria ha segnalato al sindaco Renzo Zanette la presenza di 2 nuovi casi di positività al COVID-19 nel Comune di Tarvisio. Una persona risultata positiva al tampone è un dipendente comunale, mentre una è familiare di una delle persone risultate già positive. Sono state prese in carico dal Servizio Sanitario e sono già in isolamento presso il proprio domicilio. Il totale dei casi positivi a Tarvisio sale così a 20, dei quali 3 ospedalizzati. Negli ultimi due giorni, a fronte di oltre 120 tamponi, sono risultate positive 5 persone. Oggi ne verranno effettuati altri 30 e lunedì si sapranno i risultati, sempre lunedì il municipio riaprirà parzialmente gli uffici, per alcuni servizi e solo su prenotazione. Un nuovo caso anche a Pontebba e ad Arta Terme il sindaco Gonano ha comunicato il primo nuovo caso di positività al Coronavirus, mentre a Sappada il sindaco ha rinnovato ieri l'invito a eseguire i tamponi aperti a tutta la popolazione. Oggi l'ultimo dei tre giorni a disposizione.

ROBERTI «ESERCITO AI CONFINI»

«Con la Slovenia che certifica una situazione difficile sul contenimento del virus, vanno prese misure severe con clandestini che attraversano i Balcani per giungere sul nostro territorio, già provato, privi di qualsiasi garanzia di carattere sanitario». L'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, chiede al Governo di chiudere valichi minori e schierare l'esercito sulla fascia confinaria, formando un cordone di sicurezza per «fermare e respingere chiunque passi da clandestino in modo da tutelare il Friuli Venezia Giulia e l'intero nord Italia».

WEEK END FAI ANNULLATO

Alla luce dell'evoluzione della situazione Covid in Italia, ieri sera, dopo una lunga giornata di confronto tra delegazioni, dei Gruppi del Fondo per l'ambiente italiano e dei Gruppi Fai Giovani della regione, delle istituzioni e dei privati proprietari dei beni, dei volontari, abbiamo deciso di sospendere le Giornate Fai d'Autunno, in programma oggi e domani, in tutto il Friuli Venezia Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA