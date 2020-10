L'INAUGURAZIONE

MARTIGNACCO Non solo tamponi, al pomeriggio, ma anche vaccinazioni, al mattino. Si completa con il nuovo punto allestito presso gli uffici dell'ente fieristico di Torreano di Martignacco dopo Codroipo, Gemona, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro e Cividale la devoluzione territoriale dell'attività di screening anti-covid 19. «Un'attività necessaria per spostare i flussi e gli assembramenti dalle strutture ospedaliere al territorio» l'ha definita il vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi, presente alla cerimonia di inaugurazione assieme al direttore generale dell'AsuFC Braganti, al direttore del distretto sanitario di Udine Luigi Canciani, al sindaco di Martignacco Casali e all'amministratore unico di Udine Gorizia Fiere Gomiero.

Il nuovo servizio è stato pensato per uno svolgimento delle attività in sicurezza sia dei tamponi nasofaringei per il Cornavirus sia la somministrazione delle vaccinazioni previste dal calendario vaccinale della Regione per i bambini di 6 anni e gli adolescenti. Il tutto attraverso un percorso che garantisce flussi separati in entrata ed in uscita, con la calendarizzazione delle attività in orari e percorsi differenziati. «Nella struttura - ha informato il direttore Canciani - si sta creando anche un accesso per il tampone in modalità drive-in. Poi cercheremo di implementare anche gli orari di accesso senza però creare intasamenti tra le due categorie di utenti».

Si potrà accedere solo con la prenotazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o del dipartimento di prevenzione. Sono stati inoltre attivati gli ambulatori per la somministrazione del vaccino antinfluenzale a bambini a partire dai 6 mesi e agli adulti, secondo le indicazioni della circolare del ministero della Salute. Le vaccinazioni antinfluenzali per adulti partiranno il 2 novembre dalle 9 alle 13 e, come per quelle pediatriche, si effettueranno su appuntamento, telefonando al call center 0434-223522. Quanto alle vaccinazioni pediatriche di recupero, cioè quelle che non sono state somministrate durante il lockdown, saranno organizzate invece su appuntamento con lettera di invito spedita dal dipartimento di Prevenzione direttamente al domicilio dell'interessato. Le date programmate vanno da ieri al 30 ottobre compreso dalle 8.30 alle 13.30.

Sul fronte vaccinazioni antinfluenzali rimangono però molti dubbi sulle disponibilità delle dosi a favore dell'intera popolazione. Al momento, secondo la fondazione Gimbe solo uno su tre potrebbe beneficiarne. E il Friuli Venezia Giulia avrebbe si un quantitativo adeguato di dosi per raggiungere la copertura del 75% della popolazione considerara target a rischio per età. Ma la disponibilità di dosi residue per la popolazione non a rischio si ferma a 5.218. Del resto basta recarsi in una qualsiasi farmacia per capire come sia la situazione. La Regione nei giorni scorsi, incontrando proprio i vertici di FederFarma che hanno lanciato l'allerta sulle carenze di scorte, ha reso noto di aver acquistato finora 346mila dosi di vaccino, il 40 per cento in più dello scorso anno. Ma di certo non basteranno per soddisfare anche le categorie non a rischio, verso le quali dallo stesso Ministero erano arrivati inviti a usufruirne, anche in chiave anti-covid. «Monitoreremo l'andamento del rischio in questo mese e, nel caso fosse possibile, destineremo una quota delle scorte di vaccino antinfluenzale acquistate dalla Regione a beneficio dei soggetti a rischio, per il resto della popolazione aveva dichiarato il vicegovernatore Riccardi - condividiamo le preoccupazioni di Federfarma e per parte nostra abbiamo fatto pressing in Conferenza delle Regioni affinché il Governo valuti se in qualche modo attraverso l'Agenzia italiana del farmaco-Aifa si possa procedere a importare dosi di vaccino ulteriori da mettere a disposizione».

