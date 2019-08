«Nuovo progetto, inversione impossibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non sono solo le due nuove circolari Nord e Sud al servizio del centro a turbare i sonni degli autisti della Saf. I sindacati si preoccupano anche per il progetto di restyling della viabilità del piazzale della Stazione. «Attualmente, i mezzi che arrivano dal deposito, vengono su per via Marsala per raggiungere l'autostazione - spiega Giuliano Cautero della Filt Cgil -. Ma, secondo il disegno che avevamo potuto visionare al suo tempo, con la sistemazione del piazzale esterno della stazione, non ci sarebbe più la possibilità di fare...