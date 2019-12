Nuovo progetto Il forzista Dal Mas segue Carfagna

POLITICA

PORDENONE Anche il senatore pordenonese Franco Dal Mas ha aderito - tra gli altri ci sono pure i colleghi parlamentari azzurri veneti Dario Bond e Raffaele Baratto - al nuovo progetto politico guidato da Mara Carfagna. Si tratta dell'associazione Voce Libera di cui la stessa vicepresidente della Camera ha detto che servirà a dare voce a quell'Italia stanca dall'eterno teatrino politico di chi pensa che il Paese sia perennemente in campagna elettorale. Sono come i liberai che non si affidano a Salvini». E che l'azzurro Franco Dal Mas non voglia che il suo partito sia schiacciato sulla Lega salviniana non è certo una novità. Lo ha sottolineato e ribadito più volte nelle ultime settimane. Ma che l'adesione all'associazione fondata da Carfagna (ne fanno parte, oltre a deputati e senatori forzisti anche professori universitari come Alberto Brambilla, Fabio Roversi Monaco, Giuliano Urbani e Carlo Cottarelli) sia il primo passo verso un nuovo centro moderato fuori da Forza Italia? Neanche per sogno, l'associazione sarà utile alla stessa Forza Italia. «Non è un partito, non è un corrente e non faremo nemmeno i responsabili per Conte. L'Italia - sostiene Dal Mas - ha bisogno di una scossa, di più libertà e intraprendenza a ogni livello. Di una giustizia efficace e di un fisco non rapace. anche Forza Italia ha bisogno di una scossa, di stimoli e nuove energie. Voce Libera servirà a questo».

