NULLA DA FARE

UDINE (al.pi.) Slitta di oltre due mesi la gara per trovare i privati interessati a realizzare e gestire il futuro tempio crematorio a Paderno. La scadenza per presentare le offerte è stata spostata dal 23 novembre al 29 gennaio 2021. La proroga è stata decisa in seguito alle richieste di chiarimenti da parte di alcune ditte, per cui il Comune ha ritenuto di modificare il disciplinare di gara (a essere stati ritoccati sono in particolare alcuni criteri sui requisiti richiesti per i servizi tecnici) per favorire la massima partecipazione; a questo si aggiunge il fatto che ancora non è arrivata alcuna offerta e quindi l'amministrazione intende garantire il rispetto dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e trasparenza nei confronti dei potenziali concorrenti. Le buste verranno aperte il 2 febbraio 2021. Il progetto è stato al centro di diverse polemiche: nato con la giunta Honsell che lo voleva costruire al cimitero di San Vito, aveva scatenato le proteste dei cittadini di viale Venezia; la giunta Fontanini ha modificato la sede spostandolo a Paderno, per abbassare i costi (si parla di circa 300mila euro) sfruttando la già esistente sala del commiato, provocando la reazione contraria dei residenti della zona. Palazzo D'Aronco aveva anche valutato l'ipotesi di una gestione diretta (scartata per i costi troppo alti) per poi optare per il project financing: chi lo realizzerà lo potrà gestire per i prossimi trent'anni, al termine dei quali la struttura tornerà in capo al Comune. Il valore della concessione stimato nel piano economico finanziario redatto dagli uffici è di circa 28,9 milioni di euro, i lavori di realizzazione, a carico di chi vincerà la gara, dovrebbero attestarsi sui 3,105 milioni. Il concessionario dovrà poi corrispondere un canone di 85 euro a cremazione (soggetto a rialzo in sede di gara). La tariffa massima per la cremazione è fissata a livello ministeriale, ma l'amministrazione ha annunciato che chiederà al nuovo gestore di applicare uno sconto del 20% per i residenti (attualmente è del 10). Il cronoprogramma del Comune prevede che l'impianto entri in funzione in meno di due anni dalla stipula della convenzione (nell'offerta i partecipanti dovranno comunque indicare il numero di mesi tra la consegna dell'area e l'attivazione del tempio). Il nuovo crematorio, con due linee a basse emissioni, sostituirà quello attuale di San Vito (che risale al 1991 e sarà dismesso), diventando punto di riferimento per til Medio Friuli (attualmente ne esistono solo a Trieste, Cervignano e Gemona).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA