SOLIDARIETÀ

UDINE L'amministrazione regionale saluta con favore il nuovo polo della carità Corte suor Fior e Corte San Vincenzo; un risultato importante che contribuisce ad affrontare il tema complessivo della fragilità e che, in una società dove sempre più spesso gli spazi sono virtuali, concede uno spazio reale nel quale riappropriarsi di relazioni vere. È la sintesi delle riflessioni espresse dal vicegovernatore, con delega alle Politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'inaugurazione del centro udinese della carità realizzato dalla Caritas diocesana nel compendio collocato tra le vie Rivis e Marangoni. L'esponente della Giunta regionale ha condiviso un sentimento di gratitudine verso tutti coloro i quali si sono adoperati per raggiungere l'obiettivo e ha richiamato alcuni concetti recentemente espressi dal cardinale Pietro Parolin in merito a scienza, fede e tecnologia. In questo senso ha evidenziato come la cittadella della carità possa dare risposte alla necessità di esercitare nel giusto modo il potere tecnologico e scientifico del nostro tempo tornando a riappropriarci di un mondo di relazioni vere e non virtuali. Per il vicegovernatore del Fvg la cittadella della carità rappresenta, infatti, un luogo in cui aspetti quali velocità, superficialità, virtualità possono trovare un contrappeso negli spazi di ascolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

