UDINE Alla caserma Cavarzerani di Udine un altro profugo è risultato positivo al covid-19: è allarme. Il virus torna a far sentire la sua presenza in Friuli. E i nuovi casi riguardano anche la nostra provincia: contagiata una coppia a Trivignano Udinese, dopo il rientro di lui dalla Romania, positivo al test anche il campione sudafricano Wayde van Niekerk, ospite a Gemona.

«Un altro migrante è risultato positivo alla Cavarzerani», conferma il sindaco di Udine Pietro Fontanini. «Questo vuol dire che la quarantena continua altri 14 giorni. Sono a disposizione: ho sentito via telefono Questura, Regione e uffici sanitari. Questa persona, risultata positiva, adesso è in ospedale: verrà portata a fare la quarantena a nella struttura dell'Aeronautica a Pasian di Prato. Prima, lo terranno due giorni in ospedale, ma non mi pare sia grave. È risultato positivo all'esito della seconda serie di tamponi fatti ai migranti». Fontanini pensa già ad una seconda ordinanza per prorogare la zona rossa alla Cavarzerani: «La farò probabilmente lunedì. Quella che ho fatto resta in vigore fino a martedì mattina». Aggiunge l'assessore Alessandro Ciani: «Seguiamo con enorme attenzione l'evolversi della situazione e il completamento del secondo giro di tamponi. Siamo prontissimi a prolungare l'ordinanza ma ci confronteremo con tutti gli altri soggetti. Preoccupa la totale assenza dello Stato centrale agli appelli univoci dei Comuni. Il governo continua a pensare che il problema sia solo Lampedusa e dimentica il Nordest. Difendiamo il diritto sacrosanto della cittadinanza a non vedere persone che vengono da migliaia di chilometri a portarci il virus. Ma quello che può fare il Comune è molto poco e servirebbe un intervento forte da parte del Governo, che però oltre a qualche passerella a Lampedusa fa molto poco».

Il paese della Bassa, che nella fase più acuta della pandemia aveva avuto un unico caso di positività, proprio all'inizio dell'emergenza sanitaria, ha scoperto ora di avere due persone contagiate. A comunicarlo è stato il sindaco Roberto Fedele, informato dalla struttura di Igiene e sanità pubblica della presenzza di due casi di covid-19 nel territorio comunale, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Come spiega al cronista, «si tratta di due persone di mezza età, conviventi, in buone condizioni di salute e prive di particolari sintomi. Il contagio probabilmente è arrivato dall'estero, visto che la positività è stata riscontrata dopo il rientro dell'uomo dalla Romania, dove era stato per lavoro prima che il ministro Speranza inserisse anche quel Paese nella black list covid, che prevede la quarantena». Ma il senso di responsabilità non è mancato, spiega il primo cittadino. «Il signore è stato molto bravo. Non aveva sintomi, ma sapeva che c'era questo rischio. Alla comparsa di un po' di mal di gola e di qualche piccolo sintomo, si è sottoposto ai controlli». E così è emersa la positività. «Si tratta comunque di un caso circoscritto, le due persone stanno molto bene. Anche l'unico caso che avevamo avuto sinora in paese a inizio epidemia era legato a un contatto esterno: in quel caso, infatti, era collegato ad una visita ospedaliera». Sono stato adottate tutte le misure di tracciamento dei contatti prima della quarantena, spiega Fedele, «che non evidenziano situazioni all'interno del comune di residenza». Alla famiglia è stata fornita «piena assistenza» attraverso la squadra di protezione civile

Il campione sudafricano Wayde van Niekerk, detentore del record mondiale sulla distanza, che in questo periodo si trova a Gemona per allenarsi, era risultato positivo al test dell'Azienda sanitaria venerdì. Ieri le analisi rifatte avrebbero dato, a quanto si è potuto apprendere, un esito negativo. Poi, però il secondo tampone a cui l'atleta è stato sottoposto, come previsto in questi casi, avrebbe smentito questo esito confermando la positività. «Il campione sudafricano è positivo. Deve stare in quarantena e non può gareggiare», conferma il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Così per lui niente meeting triveneto di Trieste, dove avrebbe dovuto correre i 100 e i 400 metri, la distanza per cui detiene il record del mondo ottenuto alla finale olimpica di Rio del 2016. «Non correrà al meeting» ha confermato il sindaco di Gemona Roberto Revelant nel pomeriggio, spiegando anche che «hanno rifatto i test a tutto lo staff e stamattina (ieri ndr) risultava negativo anche il campione». Ma poi l'esito sarebbe stato ribaltato. «Sia van Niekerk sia lo staff e gli altri atleti (che avevano fatto un test prima della partenza e uno il giorno dopo l'arrivo, risultati negativi a quanto riferito ndr) hanno rispettato le disposizioni precauzionali al loro arrivo in Italia con la quarantena di due settimane. A Gemona non ho evidenze di altri casi e spero che continui così. Ma è evidente che la situazione dei contagi da covid preoccupa sempre».

